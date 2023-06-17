Не рискуйте, чтобы не навредить тканям: этим вещам показана строго отдельная стирка, и вот почему

Есть вещи, стирать которые нужно строго отдельно. Это относится не только к цветным или темным предметам гардероба, но и к бытовым вещам — таким, например, как кухонные полотенца. Соседство с этими предметами считается опасным для других тканей — они могут испортиться, и вот почему.

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Мало кто задумывается, но на кухонных полотенцах скапливается огромное количество бактерий, в том числе кишечная палочка. Увы, соприкасаясь с водой, она не исчезает, а передается другим тканям. В результате вещи хотя и будут чистыми снаружи, но при этом с неприятным «содержимым».

Именно поэтому опытные хозяйки советуют не рисковать и стирать кухонные полотенца отдельно. Для них лучше выбирать режим с горячей водой и добавлять не только порошок, но и дезинфицирующее средство. Проводить такую процедуру следует раз в 7-10 дней, пишут «БелНовости».