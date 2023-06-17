Мерзкий запах от обуви ушел навсегда — вот что помогло образцовым хозяйкам

Зловонный запах от обуви — проблема неприятная и очень распространенная. К счастью, есть один крутой и, главное, рабочий способ, с помощью которого можно в два счета убрать нежелательный аромат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Образцовые хозяйки давно так делают. Когда нет возможности постирать и высушить любимую пару, они кладут в обувь кусочки мыла и оставляют на ночь. Лучшим вариантом будет мыло с отдушкой или парфюмерными добавками — так обувь вберет в себя аромат.

Наутро от неприятного запаха не остается и следа, при условии, если он изначально был не ярко выражен. В противном случае процедуру нужно повторять до тех пор, пока запахи полностью не уйдут.

По материалам belnovosti.by