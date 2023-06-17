Что категорически нельзя мыть в посудомоечной машине — угробите безвозвратно

Многие в целях экономии времени сгружают грязную посуду в специальную машину, даже не задумываясь, что тем самым необратимо ее портят. А все потому, что далеко не все предметы предназначены для мытья в посудомойке — есть и те, которые нужно очищать руками.

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К ним, прежде всего, относится деревянная или бамбуковая посуда, которая не переносит горячей воды.

Под запретом также посуда из чугуна (она может покрыться ржавчиной, а антипригарный слой утратить свои свойства), алюминия, меди и пластика. Причем у пластика есть исключения — на таких изделиях есть пометка, разрешающая мытье в машинке.

Финалом этого списка стала кухонная утварь из хрусталя и фарфора — такую, в силу своей хрупкости, все же придется мыть руками.

По материалам belnovosti.by