Названа оптимальная температура для стирки постельного белья: цвет не пострадает, а микробы пропадут

Стирка постельного белья вызывает много вопросов. Ведь нужно не только очистить ткань от всякого рода загрязнений и бактерий, но и сохранить цвет и фактуру изделия.

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Чтобы наверняка избавиться от пятен и других нежелательных элементов, многие устанавливают температуру воды на 90°C. Конечно, чистота в этом случае будет обеспечена. Но внешний вид простыней и пододеяльников, скорее всего, пострадает. К тому же такой режим стирки ускорит процесс естественного износа тканого полотна.

Другие хозяйки, напротив, слишком осторожничают. Они выбирают режим стирки при 40°C. К сожалению, при такой температуре нельзя добиться хорошего результата. Цвет и качество изделия, конечно, не изменится. Однако назвать чистым такое белье никак нельзя.

На самом деле не нужно впадать в крайности. Для отличного результата достаточно придерживаться среднего температурного режима. Стирка при 60°C обеспечит чистоту изделия и сохранит его декоративные свойства. И не забывайте о том, что нужно выбирать качественный стиральный порошок с высокой концентрацией активных веществ. А вот кондиционер можно взять любой. В этом вопросе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Источник: издание belnovosti.by