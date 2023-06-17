«Полный вывод»: Swarovski закрывает магазины в России

Стало известно, что россияне в ближайшее время не смогут купить украшения компании Swarovski.

Глава бренда Алексис Назард сделал заявление, в котором сообщалось о закрытии магазинов компании.

Всего в России было 12 магазинов Swarovski. И все они будут закрыты.

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