Как сделать так, чтобы вещи в шкафу всегда приятно пахли — ловкий финт экономных хозяек

Хороший аромадиффузор, хотя и впечатляет своей стойкостью и богатством ароматов, стоит немало. Вещь полезная в доме — его можно расположить в шкафу с вещами, например, чтобы те источали приятный аромат, но не всем он по карману. К счастью, экономные хозяйки нашли пахучему флакончику достойные альтернативы.

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Результат у этих способов беспроигрышный, к тому же для их исполнения нужны минимальные затраты.

Самое простое, это при стирке вещей использовать кондиционер, который придаст одежде тот самый приятный аромат, а можно, зная опыт наших бабушек, взять кусок ароматизированного мыла и положить его на одну из полок в шкафу.

Есть и еще один способ. Для него несколько кусочков ватки нужно сдобрить несколькими каплями эфирного масла и разложить — запах гарантированно распространится и впитается одеждой.

По материалам belnovosti.by