Как на Мальдивах! Названы самые шикарные пляжи Краснодарского края и Крыма

На курортах Краснодарского края и Крыма есть пляжи с бирюзовой водой и белоснежным песком. Даже не верится, что вы путешествуете по России, а не по Мальдивским островам.

Например, подобную красоту можно увидеть на трассе Дивноморское — Джанхот, что вблизи с Геленджиком. Там практически нет людей.

Пляж в Су-Псехе рядом с Анапой тоже шикарен по своей красоте, не оставит никого равнодушным. А в бухте Инал есть минеральная вода, которую можно попить прямо из родника. Природа тоже соответствует мальдивским островам.

А в Крыму самым шикарным пляжем считается Оленевка, это западная часть полуострова. Народу туда доезжает мало, а природа - как на картинке. А в знойные летние месяцы жара переносится легче благодаря степному ландшафту и наличию ветра.

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