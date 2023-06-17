Петунию нужно поливать только так, иначе она будет тусклая и хилая — моментально преобразится

Если вы заметили, что петуния стала чахнуть. Есть большая вероятность, что дело в неправильном поливе. Попробуйте изменить подход к этому делу, и вы увидите, что цветок преобразится всего через несколько дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не забывайте о том, что петуния не терпит засуху. Однако и чрезмерная влажность ей тоже не по душе. Поэтому полив должен быть умеренным. На 5 литров земли необходимо брать около 1 литра воды.

Периодичность полива зависит от того, где посажен цветок. В открытом грунте лить воду нужно 2 раза в неделю. А в подвесном горшке влага испаряется намного быстрее. Поэтому в жаркие ветреные дни необходимо увлажнять почву 2 раза в сутки: утром и вечером.

Скорость подачи жидкости тоже имеет значение. Спешить точно не стоит, иначе вода проскочит через дренажные отверстия, а земля останется сухой. После увлажнения грунта, верхний слой почвы нужно обязательно взрыхлить. Это обеспечит поступление кислорода к корням цветка.

В завершение, стоить отметить, что поливать петунию нужно строго под корень, чтобы вода не попадала на надземную часть растения.

Источник: antonovsad.ru