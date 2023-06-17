Эта функция разряжает смартфон с бешеной скоростью — лезем в настройки для отключения

Молниеносный разряд смартфона не обязательно следствие интенсивного использования или износа батареи. На разряд аккумулятора влияют также и включенные по умолчанию функции.

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Конкретно эта функция очень популярна, удобна, но и одновременно губительна для заряженного аккумулятора — с ней заряд растает за время более короткое, чем без нее.

А чтобы этого не случилось, нужно это залезть в настройки телефона и отключить виброрежим. Именно он требует много энергии, и при частых звонках способен «съесть» заряд в разы быстрее. Отключив вибрацию, проблема частой подзарядки должна уйти.

По материалам belnovosti.by