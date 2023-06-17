Ожили даже самые чахлые огурцы: чудо-подкормка заставит овощи расти бешеными темпами

Огурцы никогда не будут расти как на дрожжах, если корневой системе не хватает питательных веществ. Поэтому периодически овощи надо удобрять, тогда вы будете собирать ведрами.

Лучшая подкормка для июня - такая: просто возьмите два килограмма древесной золы и литр девятипроцентного уксуса, смешайте, путь настоится.

Далее разведите полученный раствор с водой в соотношении 1:10 и полейте кусты.

Овощи получат полезные вещества и отблагодарят шикарным урожаем. Даже самые чахлые растения оживут после такого удобрения.

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