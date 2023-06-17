Удача и успех ждут 17 мая эти знаки – ищите себя среди них

Стало известно, кому из знаков повезет 17 июня.

Отметим, что 17 июня планета Меркурий будет располагать к проявлению умственных способностей. Также возможен финансовый успех. Однако ретроградное движение Сатурна может повлечь за собой замедление ряда процессов.

Тельцам же это может подойти к руку. Так как они отличаются неспешностью. Тельцы найдут решение давней проблемы и достигнут материального успеха. Важно не лениться и не расслабляться в этот день.

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Упорность и настойчивость пригодятся Водолеям. Ретроградный Сатурн может стать препятствием для их начинаний. Но необходимо не сдаваться и продолжать двигаться вперед. Тогда откроются новые возможности.