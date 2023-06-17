Капусту нужно удобрять строго по этой схеме: вырастут кочаны-великаны — обалдеете от результата

Белокочанная капуста растет практически в каждом огороде. Многие россияне отводят под эту культуру внушительную часть своего участка. Ведь овощ хорош как свежем, так и в приготовленном виде. Вырастить капусту не так уж и сложно. Однако, как и в любом другом деле, без специальных знаний не обойтись.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, чтобы собрать гигантский урожай хрустящего овоща, необходимо дать капусте 4 подкормки за весь сезон. Но делать это нужно в определенном порядке.

В первый раз культуру необходимо подпитать спустя 21 день после появления листочков. Для этого рекомендуется использовать настой коровяка. Пропорции для приготовления: 1 к 10. На один куст следует вылить около 0,5 л. натурального состава.

Отсчитайте 14 дней после первой подкормки и внесите второе удобрение. Для этого растворите 1 ст. ложку нитрофоски в 10 л. воды. На каждое растение должно приходиться около 1 л. средства.

Когда пройдет еще 14 дней, приготовьте настой коровяка. Пропорции прежние: на 10 л. воды следует взять 1 л. средства. Разведите в нем по 2 ст. ложки двойного суперфосфата и сульфата калия. И используйте для полива корешков. Расход удобрения: 1 л. на куст.

Последняя подкормка предназначена для поздних сортов. Ее нужно вносить за 20 дней до сбора урожая. Вам потребуется смешать 10 л. воды и 2 ст. ложки сульфата калия. Как и в предыдущем случае, нужно использовать около 1 л. удобрения для каждого растения.

Источник: Telegram-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы»