Ни в коем случае не открывайте такие сообщения - аферисты спишут с карты все деньги

Мошенники придумали массу способов - как обмануть людей и списать их кровно заработанные деньги с карты. Но есть самый опасный метод, на который ни в коем случае нельзя вестись.

Если вам пришла SMS с гиперссылкой - не в коем случае не открывайте ее. Как правило, это приманка. Если по ней пройти, то аферисты могут проникнуть в ваш телефон и попасть как минимум в мобильный банк. Наверняка, он установлен на вашем телефоне.

Тогда мошенники смогут успешно списать с вашей карты деньги, вы и не заметите.

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