Сплошные плюсы! Вот почему опытные хозяйки ставят цветущую герань на подоконник — срочно за горшком

Не многие знают, но при грамотном расположении в доме герань может быть невероятно полезной. Это растение есть практически у каждого, что из-за простого ухода вполне объяснимо, однако лишь единицам известны плюсы этого цветка, и куда на самом деле нужно его ставить.

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Чаще всего герань можно видеть на подоконнике, и это лучшее из мест. Так она радует ярким цветением, а излучающим запахом отпугивает мух, комаров и даже моль. Но на этом не все.

С точки зрения эзотерики герань приравнивается к настоящему оберегу от негативных эмоций. Считается, что стоящее на окне растение способно прогнать беды, подарить бодрое настроение и даже привлечь деньги в дом.

Поэтому чтобы не спугнуть удачу и счастье, за цветком нужно тщательно ухаживать и не допускать пересушивания.

По материалам belnovosti.by