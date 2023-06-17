Нужно оставить только три: какая помада должна быть у каждой женщины

Стало известно, какое количество помад должно быть у женщины.

Губные помады часто оказываются среди косметики, которую купили для коллекционирования. Некоторые оттенки подходят только под определенные наряды или для особых случаев. И поэтому такие помады могут годами лежать без использования. Другие варианты могут просто не подходить и поэтому тоже остаются без внимания хозяйки.

Чтобы не пользоваться только одним тоном помады, бьюти-эксперты советуют иметь свою собственную «помадную капсулу». Это три средства для губ с оттенками и текстурами, подходящими под различные ситуации.

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Размер такой капсулы весьма скромный, но включает в себя идеальный нюд, классический красный оттенок и тот необычный оттенок, который подойдет именно тебе.