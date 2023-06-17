Летом бровям нужен особый уход: эксперты рассказали, что можно и нельзя делать с бровями

Эксперты рассказали, как ухаживать за бровями в летний период.
Защищать кожу около бровей и волоски летом нужно с помощью средств с SPF-фильтром. Прямые лучи солнца могут вызвать обгорание, сухость и даже выпадение бровей. Бровям нужна дополнительная защита в теплое время года.
Также важно делать питательную маску для бровей. Несколько раз в неделю важно наносить амарантовое, аргановое, миндальное или кокосовое масла. Такая процедура на ночь может укрепить и напитать брови.
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В летний период не стоит использовать пилинг для всего лица и отдельно для области бровей.
Еще специалисты не советуют использовать крем, сыворотку и другие средства для ухода за кожей лица на область бровей. Так как это может мешать их активному росту.
Не забывайте о тщательной очистке области бровей, массаже и регулярном расчесывании волосков. Это важно не только летом, но и в любое другое время года. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.