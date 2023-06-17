Летом бровям нужен особый уход: эксперты рассказали, что можно и нельзя делать с бровями

Эксперты рассказали, как ухаживать за бровями в летний период.

Защищать кожу около бровей и волоски летом нужно с помощью средств с SPF-фильтром. Прямые лучи солнца могут вызвать обгорание, сухость и даже выпадение бровей. Бровям нужна дополнительная защита в теплое время года.

Также важно делать питательную маску для бровей. Несколько раз в неделю важно наносить амарантовое, аргановое, миндальное или кокосовое масла. Такая процедура на ночь может укрепить и напитать брови.

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В летний период не стоит использовать пилинг для всего лица и отдельно для области бровей.