Хуже только шматок сала: этот популярный напиток напичкан калориями — гроза худеющих

Не все бодрящие напитки безвредны для фигуры. Есть вид, в котором содержится ударная доза калорий, и он очень популярен среди россиян. Худеющим такой напиток противопоказан, но, к сожалению, не все об этом знают.

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Многие могли догадаться, что речь о кофе. Его вариаций огромное множество, но конкретно этот вид — настоящая «углеводная бомба». В нем насчитали около 500 ккал, что для некоторых является третью дневной нормы.

Поэтому чтобы не навредить фигуре, от покупки моккачино лучше отказаться. Он плох для худеющих тем, что в него добавляют сахар, сироп, молоко и взбитые сливки, сделанные на основе обычных 33-процентных с щедрой порцией сахарной пудры — ядерная смесь для тех, кто отчаянно пытается сбросить лишние килограммы.

Ставить крест на кофе при этом не нужно. Например, в эспрессо и американо минимум добавок, поэтому и минимум калорий. Далее по калорийности идут капучино и латте.

По материалам «БелНовости».