Даже опытные домохозяйки могли не знать: добавьте спички к яйцам во время варки

Многие хозяйки не знают, что спички можно использовать не только для зажигания плиты. Они нужны для приготовления яиц.

Одной из наиболее распространенных проблем при варке яиц является треск скорлупы, что затрудняет их очистку и может привести к вытеканию белка. Некоторые хозяйки добавляют уксус, соду или соль во время варки яиц. Однако это может быть не очень экономным решением.

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Но есть хитрый способ решить эту проблему – нужно добавить от трех до семи уже сожженных спичек в кипящую воду вместе с яйцами. Такое решение не только экономично, но и эффективно. Важно помнить, что использование несожженных спичек может привести к варке яиц вместе с серой. Об этом рассказали в belnovosti.by.