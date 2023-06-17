Эти растения точно стоит завести дома – привлекут удачу и благополучие

Важно помнить, что комнатные растения не только являются украшением дома, но также могут привлечь благополучие или негативные события в жизнь хозяев.

Среди правильных для квартиры растений оказались калатея, антуриум и комнатный бамбук. Их и следует посадить дома.

Калатея – это семейство цветковых растений, которые не гибнут при слабом и частичном освещении. Она принесет радость, благополучие и успех в дом, а разноцветные листья калатеи прекрасно впишутся в любой интерьер.

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Антуриум не требует специального ухода и подойдет для начинающих или ленивых «цветоводов». Этот цветок народ называет «мужское счастье». В соответствии с преданием, он укрепляет духовную силу и даст удачу, а незамужним девушкам принесет счастье в любви.