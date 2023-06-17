«Объединяют все кредиты жертвы»: у мошенников появилась новая опасная схема кражи денег

Стало известно, какую новую схему придумала мошенники.

Мошенники с помощью телефона звонят клиенту банка и убеждают его взять кредит. Клиент может отказаться и сообщить, что он уже погашает кредит. Тогда обманщики предлагают переоформить все долговые обязательства в более выгодное. Они говорят, что это якобы одно новое с дополнительными льготами и меньшими платежами.

После соглашения на эту сделку мошенники просят перевести деньги на «общий» счет, откуда средства уже будут переведены на счета обманщиков.

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