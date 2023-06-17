Через неделю курс доллара будет уже другой: что произойдет с валютой, раскрыла экономист Мильчакова

Как будут развиваться события на валютном рынке, сейчас интересуются не только специалисты. Простые люди в сезон отпусков тщательно отслеживают колебания и пытаются понять, когда лучше бежать за долларами. Между тем, ситуация складывается неоднозначная.

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что после стремительного роста доллара сейчас наблюдается его падение. Дело в том, что Федеральная резервная система не повысила впервые за год процентные ставки, что сразу ослабило «американца». Однако, уже через неделю курс доллара изменится. Валюта, скорее всего, отыграется.