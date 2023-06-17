Через неделю курс доллара будет уже другой: что произойдет с валютой, раскрыла экономист Мильчакова

Как будут развиваться события на валютном рынке, сейчас интересуются не только специалисты. Простые люди в сезон отпусков тщательно отслеживают колебания и пытаются понять, когда лучше бежать за долларами. Между тем, ситуация складывается неоднозначная.
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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что после стремительного роста доллара сейчас наблюдается его падение. Дело в том, что Федеральная резервная система не повысила впервые за год процентные ставки, что сразу ослабило «американца». Однако, уже через неделю курс доллара изменится. Валюта, скорее всего, отыграется.
«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5-85 рублей», - рассказала RT эксперт.