«Может развиться грибок»: как не превратить ногти в старушечьи

Стало известно, какой маникюр может состарить ваши руки.

Эксперты ногтевого сервиса предупреждают, что нельзя долго носить длинные ногти. Это приводит к порче ногтевой пластины. Поэтому ваши руки и ногти могут выглядеть, как будто вам давно за шестьдесят.

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