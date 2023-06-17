«Может развиться грибок»: как не превратить ногти в старушечьи

Стало известно, какой маникюр может состарить ваши руки.
Эксперты ногтевого сервиса предупреждают, что нельзя долго носить длинные ногти. Это приводит к порче ногтевой пластины. Поэтому ваши руки и ногти могут выглядеть, как будто вам давно за шестьдесят.
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«При «перенашивании» длинных ногтей легко получить трещины, истончение, отслоение ногтевой пластины или вовсе ее срыв. При отрастании искусственного ногтя появляются отслойки, при попадании влаги под него может развиться грибок», – отметили в lenta.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какой маникюр сделать вместо нюдового.