Приготовьте пакетики с мятой и полынью: как легко избавиться от тараканов в квартире

Стало известно, как избавиться от тараканов в квартире.
Чтобы противные насекомые покинули ваш дом, необходимо использовать перечную мяту.
Такая защита может действовать полгода. А после нужно будет повторить процедуру.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Важно взять дышащий мешочек и насыпать в него столовую ложку мяты. Лучше сделать несколько таких пакетиков для эффективности.
Пакетики стоит разложить по комнатам. Все дело в том, что тараканы не переносят запах мяты.
Также насекомые не терпят запах полыни. Ее можно собрать, высушить на подоконнике, а потом отправить в мешочки. Пакетики с полынью стоит разложить по комнатам, как это было с мятой. Об этом рассказали в aogarden.ru.