Приготовьте пакетики с мятой и полынью: как легко избавиться от тараканов в квартире

Стало известно, как избавиться от тараканов в квартире.

Чтобы противные насекомые покинули ваш дом, необходимо использовать перечную мяту.

Такая защита может действовать полгода. А после нужно будет повторить процедуру.

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Важно взять дышащий мешочек и насыпать в него столовую ложку мяты. Лучше сделать несколько таких пакетиков для эффективности.