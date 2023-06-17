Приготовьте пакетики с мятой и полынью: как легко избавиться от тараканов в квартире

Тараканы. Фото: Global Look Press 

Эти две травы помогут забыть о насекомых.

Стало известно, как избавиться от тараканов в квартире.

Чтобы противные насекомые покинули ваш дом, необходимо использовать перечную мяту.

Такая защита может действовать полгода. А после нужно будет повторить процедуру.

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Важно взять дышащий мешочек и насыпать в него столовую ложку мяты. Лучше сделать несколько таких пакетиков для эффективности.

Пакетики стоит разложить по комнатам. Все дело в том, что тараканы не переносят запах мяты.

Также насекомые не терпят запах полыни. Ее можно собрать, высушить на подоконнике, а потом отправить в мешочки. Пакетики с полынью стоит разложить по комнатам, как это было с мятой. Об этом рассказали в  aogarden.ru.

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