«Растянуть оплату на десятки лет»: кому государство поможет накопить на квартиру

Стало известно, что государство решило помочь определенной категории граждан накопить на квартиру.

Эксперт прокомментировал предложение зампреда ВТБ Анатолия Печатникова запустить специальные вклады для молодых специалистов в возрасте от 20 до 35 лет, которые будет субсидировать государство.

Так россияне в возрасте от 25 до 30 смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

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