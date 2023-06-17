«Растянуть оплату на десятки лет»: кому государство поможет накопить на квартиру

Стало известно, что государство решило помочь определенной категории граждан накопить на квартиру.
Эксперт прокомментировал предложение зампреда ВТБ Анатолия Печатникова запустить специальные вклады для молодых специалистов в возрасте от 20 до 35 лет, которые будет субсидировать государство.
Так россияне в возрасте от 25 до 30 смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
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«К плюсам программы можно отнести низкую ставку, такие условия позволяют молодым людям растянуть оплату на десятки лет, что снижает нагрузку на собственный бюджет. Но любая госпрограмма на рынке недвижимости показывает, что такие доступные льготные жилищные кредиты могут спровоцировать резкий рост цен», – заявил эксперт.
«Однако, учитывая, что основная масса населения, которая покупает квартиру в ипотеку, в возрасте от 35 лет и старше, то молодежная ипотека вряд ли окажет существенное влияние на стоимость недвижимости. Доля сделок с ипотечными заемщиками, возраст которых менее 25 лет, достаточно мала и вряд ли будет пользоваться высоким спросом», – добавил специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, кому будут положены новые меры поддержки государства.