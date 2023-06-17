«Без шумных компаний и алкоголя»: стоит ли отмечать 40-летие

Стало известно, стоит ли отмечать 40-летие.

Есть примета, что этот возраст лучше отпраздновать в тихом семейном кругу или вообще не отмечать. А вот астролог Юлия Гикис с этой народной традицией не совсем согласна.

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Астролог подтвердила, что возрастной диапазон от 38 до 42 лет непростой и довольно эмоциональный. В этот период могут случиться случайные связи и проблемы в отношениях, а также кризисы на работе. Однако празднование своего дня рождения из-за этого не стоит откладывать.