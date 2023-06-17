Стирка с одной таблеткой - результат удивит: не каждая хозяйка знает, что так можно было

Стирка кухонного текстиля превращается в трудновыполнимую задачу для хозяйки, если полотенца и прихватки очень загрязнены жиром и гарью. Многие просто капитулируют перед такими задачами и просто выкидывают вещи, заменяя новыми.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но есть средство, которое отстирает легко и быстр. И не только полотенца с кухни, но и другие вещи. Это посудомоечная таблетка. Даже самая дешевая способна справиться с сильными жировыми загрязнениями.

Возьмите таблетку, измельчите как следует и растворите в теплой воде. В получившемся растворе замочите вещи, а потом постирайте обычным образом.

По материалам сайта Pensnews