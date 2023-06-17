Июньская подкормка помидоров в открытом грунте: урожай будет круче тепличного - плоды по полкилограмма

Через 2 – 3 недели после высадки рассады помидоров в грунт наступает черед новой подкормки. Это время, когда зацветают первые кисти на ветвях. Важно не упустить момент, поскольку этап влияет на плодоносность и обилие урожая. Ведь в открытом грунте томатам нужно больше заботы и внимания.

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Подкармливают томаты раствором с суперфосфатом. Его готовят просто: на 10 л воды берут 4 ч. ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Полив производится, подчеркнем, в период цветения.

По материалам сайта kp.ru