Муравьи забудут дорогу в ваш огород: вот чем травят насекомых – проверенное средство из народа

Среди напастей, с которыми сталкиваются дачники на своем участке, являются муравьи. Они обязательно строят свои жилища, уходящие глубоко в землю, и тем самым наносят непоправимый ущерб корням посадок. Об урожае и речи не может быть, если муравьи обосновались на грядке. Поэтому дачники действуют быстро.

В ход идут проверенные народные способы – это безопасные для людей и культур способы. Так, одним из популярных у людей средств является пищевая сода. Ее щедро высыпают на муравейник и места передвижения муравьев.

Также из популярных – нашатырь. Его смешивают в пропорции 2 ст. ложки на пол-литра воды, затем заливают в муравейник. Насекомые забудут дорогу на ваш участок после такого.

По материалам сайта Belnovosti