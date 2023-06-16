Когда класть капсулы в барабан стиральной машины: до или вместе с бельем — ошибаются 50%

У современных хозяек достаточно широкий выбор средств для стирки. Помимо обычного всем известного порошка, они могут позволить себе экспериментировать с отбеливателями и кондиционерами. А также им доступны новомодные капсулы, которые содержат в себе все необходимое для качественной очистки тканей. Нашим прабабушкам такое и не снилось!

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С классическими вариантами все давно ясно. Использование порошка ни у кого не вызовет трудностей. А вот не так давно появившиеся капсулы до сих пор остаются загадкой для некоторых.

Многие хозяйки жалуются на то, что модное средство прилипает к одежде. Они никак не могут понять, почему это происходит. На самом деле все очень просто. Проблема возникает из-за того, что капсула оказывается в середине бельевого кома. А по правилам производителя она должна лежать у задней стенки барабана. Попробуйте класть капсулу раньше одежды, и вы увидите, что средство растворится до конца.

Источник: издание belnovosti.by