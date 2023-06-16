Как и когда нужно обрезать ирисы, чтобы они красиво цвели на следующий год

Чтобы ирисы благополучно пережили зимнюю спячку и стали еще краше, нужно правильно их обрезать.

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Первую процедуру необходимо провести сразу после завершения периода цветения. Засохшие цветоносы следует удалить на расстоянии 2,5 см. от корня растения. Если в этот момент обнаружатся сухие листья, то их нужно тоже аккуратно срезать.

Что касается остальной зеленой массы, то ее лучше оставить до поздней осени. Так как с помощью нее цветок сможет обеспечить корни запасом питательных веществ.

Финальную обрезку ирисов рекомендуется проводить в ноябре, до наступления первых заморозков. В идеале для этой процедуры нужно выбрать дождливое время. Листья растения следует обрезать на расстоянии 15 см. от земли.

Источник: ogorod.ru