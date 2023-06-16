Теперь уже не изменится: объявлено о новом курсе валют — последнее слово за Центробанком

Рубль на этой неделе, с 12 по 16 июня, стремительно дешевел на торгах на Московской валютной бирже.

К закрытию биржи в эту пятницу, 16 июня, курс доллара вырос на 39 копеек, до 84,14 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,77 рубля, евро подорожал на 7 копеек, до 91,65 рубля.

Центробанк России, исходя из результатов торгов, установил курс валют на ближайшие выходные, 17 и 18 июня. Он уже не изменится до открытия торгов на бирже в понедельник, 19 июня.

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