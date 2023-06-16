Что сделать с фаршем, чтобы котлеты были сочными: никакого хлеба и картошки — только мясо и специи

У многих опытных кулинаров найдется с дюжину приемов, как приготовить сочные котлеты. Но обычно все они сводятся к тому, что фарш нужно разбавить другим продуктом.

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В ход идет хлеб, картошка, морковь, немыслимое количество лука, масло, сало и некоторые другие ингредиенты. Каждый из них так или иначе работает. Но у этой затеи есть один большой минус: блюдо теряет насыщенный вкус мяса.

Чтобы этого избежать, попробуйте убрать из вашего обычного рецепта все лишнее. Вам это может показаться странным, но блюдо может сделать сочным самая обычная вода. Просто возьмите на 1 кг. фарша 4 ст. ложки крутого кипятка. Активно перемешайте состав ложкой и приступайте к формированию котлет.

Можете не переживать. Благодаря трюку с кипятком блюдо получится не только удивительно сочным, но и не развалится при жарке. Так как горячая вода сделает фарш клейким.

Источник: tut-news.ru