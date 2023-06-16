Сообщения с гиперссылками лучше удалить сразу – как не стать жертвой мошенника

Телефон. Фото: Global Look Press 

Будьте аккуратнее с сообщениями, которые к вам приходят.

Стало известно, от каких СМС лучше держаться подальше. 

Эксперты отметили, что некоторые сообщения в телефоне лучше удалить сразу после их получения.

Злоумышленники, занимающиеся телефонными мошенничествами, давно не ограничиваются только звонками. И об этом нужно помнить.

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СМС-сообщения также могут быть опасными. Эксперты советуют удалять сообщения с гиперссылками. Поскольку они могут привести к вредоносным программам, потере личных данных и даже краже средств.

Опасными могут быть и те сообщения, что приходят через мессенджеры. Надежными являются только сообщения от известных номеров. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее власти рассказали, что ждет один из популярных мессенджеров.

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