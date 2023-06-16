Сообщения с гиперссылками лучше удалить сразу – как не стать жертвой мошенника

Стало известно, от каких СМС лучше держаться подальше.
Эксперты отметили, что некоторые сообщения в телефоне лучше удалить сразу после их получения.
Злоумышленники, занимающиеся телефонными мошенничествами, давно не ограничиваются только звонками. И об этом нужно помнить.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
СМС-сообщения также могут быть опасными. Эксперты советуют удалять сообщения с гиперссылками. Поскольку они могут привести к вредоносным программам, потере личных данных и даже краже средств.
Опасными могут быть и те сообщения, что приходят через мессенджеры. Надежными являются только сообщения от известных номеров. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее власти рассказали, что ждет один из популярных мессенджеров.