Все экстренно избавляются от долларов: что произойдет с курсом дальше — такие цифры не для слабаков

На текущей неделе, с 12 по 16 июня, американский доллар неуклонно рос на торгах на Московской валютной бирже.

Понятное дело, что люди, у которых есть доллары в запасе, стремились экстренно от них избавиться, продав подороже, по выгодному курсу.

Эксперты прогнозируют, что на новой неделе, доллар начнет дешеветь, а значит, так выгодно, как сейчас, продать его уже не получится. Цифры, которые озвучиваются, как говорится, не для слабаков.

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