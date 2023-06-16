Все экстренно избавляются от долларов: что произойдет с курсом дальше — такие цифры не для слабаков

На текущей неделе, с 12 по 16 июня, американский доллар неуклонно рос на торгах на Московской валютной бирже.
Понятное дело, что люди, у которых есть доллары в запасе, стремились экстренно от них избавиться, продав подороже, по выгодному курсу.
Эксперты прогнозируют, что на новой неделе, доллар начнет дешеветь, а значит, так выгодно, как сейчас, продать его уже не получится. Цифры, которые озвучиваются, как говорится, не для слабаков.
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Ожидается, что с 19 июня экспортеры начнут продавать имеющуюся у них валюту, чтобы сделать платежи в бюджет. На этом фоне рубль начнет укрепляться.
Отечественная валюта сможет немного скорректировать свои потери, а целью коррекции курса станет диапазон 82–83 рубля за доллар, считает Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции».
По материалам 1prime.ru.