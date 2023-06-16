Как правильно поливать перец, чтобы овощ рос мясистым и сладким — важные мелочи

Перец входит в число самых капризных культур. Дачникам приходится не слабо попотеть, прежде чем получить хороший урожай этого овоща. В ход идут самые богатые удобрения и даже хитрое опыление с помощью ватной палочки. Но все старания могут пойти прахом, если допустить ошибку при поливе.

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Во-первых, опытные огородники утверждают, что грядки с перцем ни в коем случае нельзя увлажнять холодной водопроводной водой. Для полива растения следует использовать теплую, отстоявшуюся на солнце жидкость.

Во-вторых, важную роль играет частота подачи дополнительной влаги. До появления маленьких перчинок полив требуется осуществлять 3 раза в месяц. Если дни стоят жаркие и засушливые, то можно лить воду немного чаще. А в период роста плодов поливать перцы нужно дважды в неделю.

Источник: издание belnovosti.by