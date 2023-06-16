«Можно использовать все малиновые оттенки»: обратите внимание на цвета одежды в своем гардеробе

Стало известно, какие цвета будут актуальны этим летом.

Стилист посоветовала использовать фисташковый, светло-серый, синий и цвет кофе с молоком тем, кто любит спокойные тона в своем гардеробе.

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А вот любителям быть яркими можно смело остановиться на красном, желтом, голубом и других модных цветах.