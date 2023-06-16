«Можно использовать все малиновые оттенки»: обратите внимание на цвета одежды в своем гардеробе

Стало известно, какие цвета будут актуальны этим летом.
Стилист посоветовала использовать фисташковый, светло-серый, синий и цвет кофе с молоком тем, кто любит спокойные тона в своем гардеробе.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот любителям быть яркими можно смело остановиться на красном, желтом, голубом и других модных цветах.
«Каждый год Институт цвета Pantone выбирает цвет, который будет основным вдохновением на весь год для всех любителей моды и дизайна. В этом году это Viva Magenta. Можно использовать все малиновые оттенки. Также в десятку самых модных оттенков входят яркие красный, желтый, зеленый и голубой цвета, персиковый, нежно-голубой и салатовый», — посоветовала стилист в беседе с fedpress.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала о самых модных джинсах этого лета.