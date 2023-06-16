Обязательно оставьте на грядке 3 чесночные стрелки: вреда от них не будет, а польза огромная

Чесночные стрелки нужно обязательно удалять. И делать это следует, когда стебель загнется в кольцо. Если оборвать их раньше времени, процедуру придется повторить. А если припоздниться, то стрелки оттянут на себя часть питания, и чеснок будет мелким.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эти правила знают все бывалые дачники. Вот только о том, что необходимо оставить хотя бы 3 стрелки, многие огородники даже не подозревают. И это большое упущение. Ведь благодаря семенной части растения можно точно узнать, когда овощ будет готов к сбору.

Во время созревания головок чесночные стрелки начинают выпрямляться. На самом кончике дудки образуется соцветие. Именно на него и нужно смотреть. Приступать к уборке урожая следует тогда, когда на соцветии лопнет пленка. Считается, что к этому моменту овощ достигнет своего максимального размера.

Источник: gorodovoy.ru