Утешить нечем, банкиры в шоке: прогноз по курсу доллара на новую неделю

На этой неделе, с 12 по 16 июня, рубль на валютных торгах стремительно дешевел, обновляя годовые максимумы.

Рубль потерял по несколько пунктов и к доллару, и к евро. Аналитикам пока совершенно нечем утешить тех, кто ждет роста национальной валюты.

Но все же, надежда на то, что на следующей неделе рубль скорректируется, есть. Поскольку экспортеры будут активнее продавать валюту.

На новой неделе следует ожидать диапазон 82–83 рубля за доллар, считает Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции».

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