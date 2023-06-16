Такой метод позволит малине вырасти сладкой и крупной — совет опытных дачников

Стало известно, как вырастить богатый урожай малины.

Эксперты отметили, что одного удобрения мало для сбора крупной и сладкой малины. Необходимо еще вовремя убирать лишние ветки.

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Чтобы не потерять хорошие побеги, в первый месяц лета нужно удалять старые побеги. Поскольку они могут ухудшить качество урожая. Избавьтесь от молодых побегов, растущих внутри куста. Удаление боковых ветвей обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и оптимальное количество солнечного света. Обрежьте очень высокие ветви. Растение должно иметь высоту не более 1,5–2 метров. Все это посоветовали в телеграм-канале «Типичный дачник. Сад и огород».