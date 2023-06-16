«Могут очутиться гречневая крупа и макароны»: какие продукты станут дешевле

Стало известно, какие продукты, кроме бананов, могут внести в список социально значимых.

Эксперт отметила, что цитрусовые тоже могут войти в список социально значимых продуктов.

«В этот перечень также могут войти и цитрусовые, которые стали для нас такими же привычными, как и яблоки. Здесь по потреблению мы ставим рекорды — до 1,7 млн тонн в год», — отметила Волкова.

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Также Татьяна Волкова считает, что помидоры, огурцы и кисломолочные продукты достойны оказаться среди социально значимых.