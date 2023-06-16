Перец быстро зацветет: нужна всего одна подкормка — можно вносить прямо сейчас

Если перцы на ваших грядках замедлили свой рост и никак не желают цвести. Обязательно подкормите их этим самодельным составом. Эффект от применения вы заметите уже через несколько дней: кусты воспрянут и выпустят крепкие бутоны.

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Чтобы получить качественное удобрение, нужно взять кусок белого хлеба, стакан жирного молока, 3 больших ложки риса и 5 капель йода. Эти ингредиенты необходимо поместить в одну емкость и залить 3 литрами теплой воды. После этого следует подождать около 3 часов. Затем смесь необходимо взбить с помощью блендера и процедить через марлю.

Разбавьте получившееся средство водой. На 2 стакана удобрения нужно взять 10 литров жидкости. И используйте состав в качестве корневой подкормки. Процедуру рекомендуется проводить 2 раза в месяц. Она будет полезна и после завязи плодов. Излишки удобрения можно вылить на баклажаны: они будут очень благодарны вам за это.

Источник: cpykami.ru