Можно ли включать машинку-автомат два-три раза подряд: ответ вас удивит

Многие хозяйки считают, что стиральной машинке-автомату нужно давать отдых. Но это ошибка! На самом деле, если у вас накопилось грязных вещей на две-три стирки, нужно стирать непрерывно. Вытащили одну партию из барабана, тут же загружайте следующую.

Машинке-автомату паузы не нужны! Более того, если включать машинку сразу после того, как одна партия вещей будет постирана, можно существенно сэкономить не стирке.

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