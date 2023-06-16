Овсянка приумножит урожай помидоров — простой рецепт удобрения

Стало известно, как получить богатый урожай томатов без особых усилий.

Эксперты посоветовали воспользоваться подкормкой на основе овсяных хлопьев. Оказалось, они полезны не только для человеческого организма, но и для растений.

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Овсянка защитит от болезнетворных грибков и вершинной гнили. Она способствует появлению в земле дождевых червей, которые насытят почву кислородом. Так как черви отлично рыхлят землю.