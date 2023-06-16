Овсянка приумножит урожай помидоров — простой рецепт удобрения

Стало известно, как получить богатый урожай томатов без особых усилий.
Эксперты посоветовали воспользоваться подкормкой на основе овсяных хлопьев. Оказалось, они полезны не только для человеческого организма, но и для растений.
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Овсянка защитит от болезнетворных грибков и вершинной гнили. Она способствует появлению в земле дождевых червей, которые насытят почву кислородом. Так как черви отлично рыхлят землю.
Чтобы приготовить полезную кашу для помидоров нужно взять самый дешевый геркулес (0,5 кг). Далее залить его 10 литрами воды и дать настояться в течение пяти дней. Все полезные вещества крупы заберет жидкость. И уже этим настоем нужно поливать помидоры.
«Перед использованием размешайте настой и два литра средства разведите в ведре. Таким удобрением поливайте культуру каждые 14 дней», — отметили эксперты в беседе с SYL.ru.
Напомним, ранее стало известно, как ухаживать за лилиями.