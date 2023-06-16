Нужно ли отключать стиральную машину от сети на время простоя — заблуждаются миллионы хозяек

Многие хозяйки наивно полагают, что если не нажимать никаких кнопок, то ничего плохого не произойдет. Поэтому они спокойно оставляют любые приборы в электросети, даже уезжая из дома на длительное время.

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На самом деле это не совсем так. Есть некоторые факторы, которые могут спровоцировать короткое замыкание, и техника в лучшем случае просто сгорит. Стиральная машина тоже находится в группе риска. Неприятность может произойти из-за плохой проводки в квартире или из-за поврежденного кабеля самой стиралки. А еще проблема возникает в ситуациях, когда техника питается от тройника или удлинителя.

Если у вас есть совпадение хотя бы по одному из этих пунктов, обязательно вынимайте вилку из розетки. И, конечно же, постарайтесь исправить ситуацию в ближайшее время.

Источник: издание belnovosti.by