Увеличится сразу на 20 процентов: в России объявлено о резком росте заработной платы

В России с первого января 2024 года будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Он вырастет почти на двадцать процентов, а точнее, на 18,5 процентов.

Об этом на проходящем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами. К 2030 году показатель может вырасти вдвое

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