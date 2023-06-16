Увеличится сразу на 20 процентов: в России объявлено о резком росте заработной платы

В России с первого января 2024 года будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Он вырастет почти на двадцать процентов, а точнее, на 18,5 процентов.
Об этом на проходящем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами. К 2030 году показатель может вырасти вдвое
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Напомним, что сейчас МРОТ в России составляет 16 200 рублей. После индексации с первого января 2024 года размер МРОТ будет 19 200 рублей.
По материалам vnimanie.pro.