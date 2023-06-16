Стройная нимфа: Евгения Медведева показала спортивное тело в бикини и топе из сетки

Спортсменка Евгения Медведева показала свое стройное тело в бикини и сетчатом топе. Знаменитость позировала на Мальдивах.
Медведева хвасталась фигурой перед своим бойфрендом. В качестве пляжного лука на фигуристке был комплект из белоснежного бикини с надписями и топа с длинными рукавами. Примечательно, что топ был выполнен из сетки.
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Медведева не стала наносить косметику и распустила волосы. Небрежная прическа и отсутствие макияжа лишь подчеркнули естественную красоту Евгении. Так посчитали поклонники спортсменки. Модный образ Евгении понравился ее подписчикам.
Напомним, что Медведева уже демонстрировала откровенный образ на Мальдивах.
Евгения Медведева в пляжном образе. Фото: соцсети
К слову, на Мальдивах Медведева отдыхает не одна. Фигуристку сопровождает новый возлюбленный — ее коллега Дмитрий Чигирев.