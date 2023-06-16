Круглая сумма придет на карту: родителям школьников выплатят деньги к новому учебному году — конкретно сколько и кому

Власти сообщили прекрасную новость для жителей Подмосковья. Принято решение об оказании материальной помощи многодетным семьям, имеющим детей-школьников, которые учатся в учебных заведениях, расположенных на территории Московской области.
Им в канун нового учебного года будет выплачена материальная помощь в размере десяти тысяч рублей. Предполагается, что этой суммы должно хватить для подготовки ребенка к школе.
Правда, есть одно важное уточнение. Право на пособие имеют только семьи с низким уровнем дохода, а именно, ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (17 277 рублей).
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Никаких заявлений на получение пособия в десять тысяч рублей писать не нужно: деньги поступят на банковский счет родителей в августе автоматически, отметили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
По материалам vnimanie.pro