Круглая сумма придет на карту: родителям школьников выплатят деньги к новому учебному году — конкретно сколько и кому

Власти сообщили прекрасную новость для жителей Подмосковья. Принято решение об оказании материальной помощи многодетным семьям, имеющим детей-школьников, которые учатся в учебных заведениях, расположенных на территории Московской области.

Им в канун нового учебного года будет выплачена материальная помощь в размере десяти тысяч рублей. Предполагается, что этой суммы должно хватить для подготовки ребенка к школе.

Правда, есть одно важное уточнение. Право на пособие имеют только семьи с низким уровнем дохода, а именно, ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (17 277 рублей).

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