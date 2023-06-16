«Достаточно нескольких часов»: специалист назвала верные способы избавиться от комаров

Комар. Фото: Global Look Press 

Врач-инфекционист Валерия Завойкина поделилась полезной информацией.

Стало известно, как эффективно избавиться от комаров.

Оказалось, что москитные сетки являются наиболее эффективным методом против кровососущих насекомых.

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Также эксперты советуют обрабатывать стены и потолок специальными инсектицидами. От этого насекомые погибают. А еще комары не любят холодный воздух. Поэтому в борьбе с ними поможет кондиционер.

«А вот увлекаться фумигаторами я не советую, хоть с пластинами, хоть с аэрозолем. Никогда не оставляйте их включенными на всю ночь — это может негативно сказаться на здоровье. Тем более что для уничтожения насекомых вполне достаточно нескольких часов», — отметила эксперт в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как бороться с клещами.

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