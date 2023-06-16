«Достаточно нескольких часов»: специалист назвала верные способы избавиться от комаров

«А вот увлекаться фумигаторами я не советую, хоть с пластинами, хоть с аэрозолем. Никогда не оставляйте их включенными на всю ночь — это может негативно сказаться на здоровье. Тем более что для уничтожения насекомых вполне достаточно нескольких часов», — отметила эксперт в беседе с gorodovoy.ru.