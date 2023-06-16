Этот стимулятор вызовет бешеный рост мясистых томатов — один полив заменит с десяток подкормок

Чтобы помидоры завалили крупным мясистым урожаем, их требуется правильно подкормить. Особенно важно это сделать в июне, когда растение готовится наращивать плоды. Матерые дачники уже давно остановили свой выбор на натуральных удобрениях. Ведь от них нет никакого вреда, а вот польза огромная! Например, настой из сорных трав вроде крапивы, одуванчика или пырея способен заменить томатам с десяток дорогих магазинных средств.

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Чтобы приготовить чудодейственный состав, нужно забить треть бочки одним из перечисленных сорняков и наполнить емкость водой до краев. После этого можно забыть о бочке на семь дней. Процесс брожения сам все сделает. По прошествии времени следует процедить настой и использовать средство для полива помидорных грядок.

Обрабатывать почву нужно осторожно, чтобы жидкость не попала на листья растений.

Источник: издание belnovosti.by