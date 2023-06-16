Выведет даже старые пятна пота: смешайте хозяйственное мыло и аспирин

Чтобы избавиться от неприятных пятен пота, нужно воспользоваться раствором аспирина и хозяйственного мыла.

Оказалось, аптечное средство за небольшие деньги поможет удалить въевшиеся пятна на одежде. Достаточно растворить две таблетки аспирина в половине стакана холодной воды.

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Также хорошо очищает одежду хозяйственное мыло. Поэтому его тоже надо добавить к раствору аспирина. Далее получившуюся пасту следует нанести на пятна и оставить на три часа. После стоит постирать одежду привычным способом. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.